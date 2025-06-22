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Толмачев о поражении «Славы»: «Не реализуем свои моменты. Не знаю, что происходит в головах у парней – они как будто не верят, что могут это сделать»

Толмачев оценил поражение «Славы» в матче с «Локомотивом» на ЧР по регби.

Московская команда уступила со счетом 22:47.

«У нас не получается держать концентрацию все время, пропускаем простые попытки, а сами не реализуем свои стопроцентные моменты. Не знаю, что происходит в головах у парней, они как будто не верят, что могут это сделать.

В последних фазах у нас нестабильность, из-за этого такой результат. Мы могли и в этой игре еще попытки три занести и две не пропустить. Был бы другой результат. Мы выдали хорошие игры в первом круге, в том числе и с топовыми соперниками, но не чувствуем полной дисциплины», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Локомотив» – «Слава»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Максим Толмачев
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