Рыбаулин положил попытку, врезавшись в штангу: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Славы»
«Локомотив» обыграл «Славу» в седьмом туре PARI чемпионата России по регби.
Матч закончился со счетом 47:22.
Игрок «Славы» Артем Рыбаулин занес попытку, на ходу врезавшись в штангу (7:11 на видео). А Герман Годлюк набрал очки тремя способами: попыткой, двумя реализациями и штрафным.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости