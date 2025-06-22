Рыбаулин положил попытку, врезавшись в штангу: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Славы»

«Локомотив» обыграл «Славу» в седьмом туре PARI чемпионата России по регби.

Матч закончился со счетом 47:22.

Игрок «Славы» Артем Рыбаулин занес попытку, на ходу врезавшись в штангу (7:11 на видео). А Герман Годлюк набрал очки тремя способами: попыткой, двумя реализациями и штрафным.