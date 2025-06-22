Александр Янюшкин: «Зарабатываем слишком много штрафных. Конечно, от этого нужно уходить»

Янюшкин оценил победу «Локомотива» над «Славой» на ЧР по регби.

Команда из Пензы победила со счетом 47:22.

За игру «Локомотив» получил три желтые карточки.

«Заработали пять очков, достаточно интересная игра с двух сторон. Результативный матч, игра напряженная, и такое нравится болельщикам. К сожалению, «Локомотив» зарабатывает слишком много штрафных, не только в этой игре, но и, в целом, по сезону. Конечно, от этого нужно уходить, потому что в каждой игре мы получаем желтые карточки.

Сегодня мы справлялись, играя в меньшинстве, но все равно пропустили 22 очка. Хорошо, что выиграли матч, но есть над чем работать.

Сегодня несколько человек вернулись после болезней и травм, и им было вдвойне тяжелее. При этом у нас остаются ребята в лазарете, и предстоящий перерыв должен пойти команде на пользу. К сожалению, травмы и болезни преследовали нас последние игры, и заменить основных игроков мы не сумели», – рассказал главный тренер «Локомотива » Александр Янюшкин .

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Локомотив» – «Слава»