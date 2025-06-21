Двукратный участник Кубка мира Гресев сменит Шалунова на посту главного тренера «Металлурга»

Гресев сменит Шалунова на посту главного тренера «Металлурга».

В начале этого года Виктор Гресев объявил о завершении карьеры игрока и теперь возвращается в регби в новой роли.

«Металлург » под руководством Шалунова в этом сезоне проиграл все семь матчей.

«Когда ко мне поступило предложение от руководства клуба я был с одной стороны удивлен, но долго не раздумывал. Это непростой вызов, но именно это в нем и цепляет. Я помню, когда переходил из «Красного Яра» в «Локомотив» – этого тоже многие не поняли, а в итоге мы взяли с Пензой титул.

В Новокузнецке собраны молодые и перспективные ребята, у которых может быть отличное регбийное будущее, поэтому я подумал, а почему нет?, – сказал Гресев.

Гресев – пятикратный чемпион России и обладатель Кубка России, выиграл два чемпионата Европы и Универсиаду по регби-7, сыграл на двух Кубках мира, был капитаном национальной сборной страны.

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