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Александр Первухин: «Честно, не помню, чтобы «Локомотив» забирался на нашу половину поля во втором тайме»

Первухин оценил победу «Енисея-СТМ» над «Локомотивом» на ЧР по регби.

Красноярцы победили со счетом 47:5 (35:5).

«Сегодня была хорошая игра. Сегодня было реально жарко, уже к 30-й минуте было заметно, как из-за этого увеличилось количество брака. Свое слово сказали запасные. Честно, не помню, чтобы Пенза забиралась на нашу половину поля во втором тайме. Может один-два раза.

В начале игры у нас были красивые попытки. Это важная победа для нас. Мы прекрасно понимали, что для «Локомотива» это важная игра в их борьбе за место в плей-офф. В стартовые 20 минут игра получилась обоюдоострая, но потом мы их все-таки переиграли», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Локомотив»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Александр Первухин
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