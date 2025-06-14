Максим Толмачев: «У парней был какой-то недонастрой, из-за этого допустили много брака и не получалось атаковать»

Толмачев оценил победу «Славы» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Московская команда победила со счетом 19:17.

«Мы выдали не самый лучший матч, особенно стартовые минуты. Возможно, большую роль в этом сыграл дождь. У парней был какой-то недонастрой, из-за этого допустили много брака и не получалось атаковать. Установка были воевать на каждом участке поля, забрать мяч и инициативу, но этого не получилось с самого начала.

В перерыве попросил убрать лишние подкидки, забрать мяч и владеть им. Хотел бы отметить сегодня Сергея Переходу, который отыграл весь матч с микроповреждением. И стал автором победной попытки. «ВВА» – команда боевая, они полностью отдавались игре, тем более, на домашнем поле. Большие молодцы!» – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» – «Слава»