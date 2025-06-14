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Камбэк на последних минутах в матче под дождем: лучшие моменты встречи «ВВА-Подмосковья» и «Славы»

«ВВА-Подмосковье» уступило «Славе» в шестом туре чемпионата России по регби.

Матч закончился со счетом 17:19.

В первом тайме начался дождь, но встречу не прекратили. Меньше чем за 10 минут до концовки команда из Монино вела со счетом 17:12, но «Слава» успела отыграться и забрать победу.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» – «Слава»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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