Камбэк на последних минутах в матче под дождем: лучшие моменты встречи «ВВА-Подмосковья» и «Славы»
«ВВА-Подмосковье» уступило «Славе» в шестом туре чемпионата России по регби.
Матч закончился со счетом 17:19.
В первом тайме начался дождь, но встречу не прекратили. Меньше чем за 10 минут до концовки команда из Монино вела со счетом 17:12, но «Слава» успела отыграться и забрать победу.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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