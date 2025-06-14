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Сорокин о поражении от «Славы»: «Нужно было выбивать в аут и сохранять мяч, этих элементарных вещей нам не хватило»

Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» в матче со «Славой».

Команда из Монино лидировала по ходу матча, но проиграла со счетом 17:19.

«Задачи на этот матч ставили максимальные – постараться выиграть. Считаю, что в какой-то степени игра у нас получилась. В какой-то момент нужно было сыграть спокойнее, и это нас подвело.

Нужно было выбивать в аут и сохранять мяч, этих элементарных вещей нам не хватило. Была сильная заряженность и активность игроков, но было много технического брака», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» – «Слава»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoСлава
Андрей Сорокин
logoЧемпионат России по регби
logoВВА-Подмосковье
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