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Шалунов о поражении от «Красного Яра»: «Показалось, что ребята слишком в себя поверили, решили играть неаккуратно в защите, сверхагрессивно»

Шалунов оценил поражение «Металлурга» в матче с «Красным Яром».

Команда уступила со счетом 14:68.

«Я бы не сказал, что тренировать команду трудно, тренер должен быть готов ко всему. Да, предсезонки не было, но я люблю работать с молодежью, а у нас сверхмолодая команда. Вижу, как ребята горят желанием в каждом матче доказывать. Не хватает опыта, но парни все довольно мастеровитые. У них у всех есть большое будущее в российском регби.

Сегодня было два дебютанта – Акулиничев и Синкан впервые сыграли в матче PARI Чемпионата России по регби. Синкан вообще совершил отличный прорыв, я ему всегда говорил, что у него хорошая скорость, и сегодня он ее показал. Если бы еще и Григорий Митрофанов, который второй раз выходит на поле, занес бы попытку, у меня был бы самый счастливый день. 

Мы понимали, что будем раскатываться к концу чемпионата. Было видно, что команда подсела из-за большого количества матчей. Но это нормально, потому что парни в таком режиме никогда не тренировались и не играли.

Сегодня задача была отстоять первые 20 минут в защите, и за первые 15 минут «Красный Яр» ничего не смог сделать. А потом показалось, что ребята слишком в себя поверили, решили играть неаккуратно в защите, сверхагрессивно. Появились дыры, и соперник в них побежал. К сожалению, вовремя перейти обратно не смогли, поэтому и получился такой большой разрыв в счете», – рассказал главный тренер «Металлурга» Вячеслав Шалунов.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «Металлург»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Вячеслав Шалунов
logoЧемпионат России по регби
logoМеталлург Новокузнецк
logoКрасный Яр
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