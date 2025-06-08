Ульрих Бейерс: «Впервые за долгое время я могу сказать, что у нас хороший состав»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «Металлургом» на ЧР по регби.

Красноярская команда победила со счетом 68:14.

«Я доволен игрой, было много хороших моментов, но также и отрицательные стороны, которыми я недоволен. Во втором тайме, мы были медленными при входе в раки. Я недоволен, что команда пропустила две попытки, но хочу поздравить «Металлург» с тем, что команда воспользовалась нашими ошибками и занесла эти попытки. В общем и целом, я доволен игрой, мы одержали бонусную победу.

Следующие две недели будут для нас непростыми, впереди матчи против «Енисея-СТМ» и «Стрелы-Ак Барс». У нас немало травмированных, но это часть регби. Впервые за долгое время я могу сказать, что у нас хороший состав, и что игроки могут заменить друг друга», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» – «Металлург»