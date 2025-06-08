Футбольная попытка Сангинова и суперпас Преториуса: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Металлурга»
«Красный Яр» обыграл «Металлург» в пятом туре чемпионата России по регби.
Матч закончился со счетом 68:14.
В начале игры Хушнуд Сангинов занес попытку, пнув мяч прямо в зачетку «Металлурга» (1:10 на видео). А Денис Цурупа набрал очки, положив попытку после паса Лоуренса Преториуса в падении (3:50 на видео).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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