Лучшие моменты матча «Славы» и «Енисея-СТМ»: покер Эстерхейзена и еще 10 попыток
«Слава» уступила «Енисею-СТМ» в матче пятого тура чемпионата России по регби.
Регбист красноярцев Франсуа Эстерхейзен занес 4 попытки. Всего у команд 14 попыток за матч – 11 у «Енисея» и 3 у «Славы».
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘: 14 попыток у «Славы» с «Енисеем-СТМ» и еще три матча
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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