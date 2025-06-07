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Лучшие моменты матча «Славы» и «Енисея-СТМ»: покер Эстерхейзена и еще 10 попыток

«Слава» уступила «Енисею-СТМ» в матче пятого тура чемпионата России по регби.

Регбист красноярцев Франсуа Эстерхейзен занес 4 попытки. Всего у команд 14 попыток за матч – 11 у «Енисея» и 3 у «Славы».

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘: 14 попыток у «Славы» с «Енисеем-СТМ» и еще три матча

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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