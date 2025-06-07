Максим Толмачев: «Сегодня получили колоссальный опыт. Поняли, что можем атаковать против любой команды»
Толмачев оценил поражение «Славы» в матче с «Енисеем-СТМ» на ЧР по регби.
Команда проиграла со счетом 24:71.
«Мы уже давно не клали больше 20 очков такой команде. «Енисей» есть «Енисей». Если не найти ключей к их молам и коридорам – отдашь всю игру.
Будем разбирать и готовиться к более подходящим соперникам. Сегодня получили колоссальный опыт. Поняли, что можем атаковать против любой команды», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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