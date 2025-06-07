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Первухин о победе над «Славой»: «Счет есть, а никакого удовольствия от игры нет. В раздевалке была гробовая тишина»

Первухин недоволен игрой «Енисея-СТМ» в победном матче со «Славой».

Красноярская команда на выезде победила со счетом 71:24 (31:10).

«Первый тайм совсем не понравился. Был серьезный разговор в перерыве. Можно, конечно, выигрывать за счет коридоров, но это далеко не гарантия в матчах с равными соперниками. А ту игру, которую планировали в первом тайме, первые 30 минут не получалось реализовать совсем.

Двоякая ситуация. Счет есть, а никакого удовольствия от игры нет. В раздевалке была гробовая тишина. Все понимали, что не то складывается.

Второй тайм отыграли процентов на 50-60. Этого хватило для хорошей победы. В защите расслабились в конце. Наверное, «Слава» все-таки заслужила две попытки своей игрой. Поэтому здесь ничего обидного нет.

Симпликевич почти три месяца не играл, месяц не играл Месхи. Три недели не играл дю Пре. Хотел проверить их, дать набрать форму. При всем уважении к «Славе», мне было кого выставить на этот матч. В следующем буду смотреть, кого выпустить», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЕнисей-СТМ
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Александр Первухин
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