Марданов о поражении от «Енисея-СТМ»: «Какие могут быть впечатления? Тяжелый матч, у нас ничего не получалось»
Марданов оценил поражение «ВВА-Подмосковья» в мачте с «Енисеем-СТМ».
Команда из Монино в четвертьфинале Кубка России проиграла со счетом 0:87.
«Какие могут быть впечатления? Тяжелый матч, у нас ничего не получалось. «Енисей-СТМ» – серьезный соперник для всех команд. Не получалось то, что заготавливали, и как хотели сыграть.
Во втором тайме не то чтобы устали, тут уже тренерский штаб выпускал молодых игроков на поле, им же тоже нужен опыт. У них должно быть хорошее будущее.
И тут все пошло по накатанной. Мы на каждый матч выходим, чтобы победить. Ни одна команда не настраивается на поражение. Да, пока не получается», – рассказал нападающий «ВВА-Подмосковья» Сархан Марданов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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