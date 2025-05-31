Марданов о поражении от «Енисея-СТМ»: «Какие могут быть впечатления? Тяжелый матч, у нас ничего не получалось»

Марданов оценил поражение «ВВА-Подмосковья» в мачте с «Енисеем-СТМ».

Команда из Монино в четвертьфинале Кубка России проиграла со счетом 0:87.

«Какие могут быть впечатления? Тяжелый матч, у нас ничего не получалось. «Енисей-СТМ » – серьезный соперник для всех команд. Не получалось то, что заготавливали, и как хотели сыграть.

Во втором тайме не то чтобы устали, тут уже тренерский штаб выпускал молодых игроков на поле, им же тоже нужен опыт. У них должно быть хорошее будущее.

И тут все пошло по накатанной. Мы на каждый матч выходим, чтобы победить. Ни одна команда не настраивается на поражение. Да, пока не получается», – рассказал нападающий «ВВА-Подмосковья» Сархан Марданов.