Лучшие моменты матча «Динамо» и «Енисея-СТМ»: шикарные попытки от Хансена и Аккерманна
«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» в четвертом туре чемпионата России по регби.
Московская команда выиграла со счетом 29:26.
Болдуин Хансен («Динамо») занес красивую попытку после паса ногой от Лейтона Экстина (4:54), Де-Ан Аккерманн («Енисей-СТМ») ответил мощным проходом к зачетке москвичей (5:35).
Огонь на ЧР по регби: чемпион повержен впервые в сезоне. «Динамо» дожало «Енисей» на последних минутах!
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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