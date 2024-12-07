Лучшие моменты матча «ВВА-Подмосковья» и «Локомотива»: красивая попытка Казакова после провала защиты
«ВВА-Подмосковье» уступило «Локомотиву» в четвертом туре ЧР по регби.
Матч закончился со счетом 19:41.
На старте матча игрок «ВВА-Подмосковья» Александр Казаков открыл счет – занес попытку после провала защиты «Локомотива».
Спортс’’ показывал игру в прямом эфире.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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