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Лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Локомотива»: Смит занес попытку пробегом через все поле второй раз подряд

«Красный Яр» обыграл «Локомотив» в третьем туре чемпионата России по регби.

Красноярцы победили со счетом 26:20.

В начале матча Дилан Смит занес попытку после забега через все поле – он делает это уже во втором матче подряд.

Запись трансляции можно посмотреть здесь.

Триллер на чемпионате России по регби: «Локомотив» вернулся после провала на старте, но все равно проиграл «Красному Яру»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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