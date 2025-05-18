Лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Локомотива»: Смит занес попытку пробегом через все поле второй раз подряд
«Красный Яр» обыграл «Локомотив» в третьем туре чемпионата России по регби.
Красноярцы победили со счетом 26:20.
В начале матча Дилан Смит занес попытку после забега через все поле – он делает это уже во втором матче подряд.
Запись трансляции можно посмотреть здесь.
Триллер на чемпионате России по регби: «Локомотив» вернулся после провала на старте, но все равно проиграл «Красному Яру»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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