United Rugby Championship. 9-й тур. «Манстер» сыграет с «Лейнстером», «Эдинбург» встретится с «Глазго», другие матчи
27 декабря на турнире United Rugby Championship стартуют матчи девятого тура.
United Rugby Championship
9-й тур
27 декабря
Манстер – Лейнстер – 22.35
28 декабря
Дзебре – Бенеттон – 18.00
Стормерс – Шаркс – 18.00
Эдинбург – Глазго – 18.00
Коннахт – Ольстер – 22.35
1 января
Кардифф Блюз – Оспрейс – 18.00
Скарлетс – Дрэгонс – 20.15
Турнирное положение: Лейнстер – 38 очков (8 игр), Глазго – 32 (8), Кардифф Блюз – 26 (8), Буллс – 25 (7), Шаркс – 23 (7), Манстер – 21 (8), Лайонс – 19 (7), Скарлетс – 17 (8), Эдинбург – 18 (8), Коннахт – 18 (8), Ольстер – 18 (8), Бенеттон – 18 (8), Стормерс – 16 (7), Оспрейс – 15 (8), Дзебре – 12 (8), Дрэгонс – 8 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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