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United Rugby Championship. 9-й тур. «Манстер» сыграет с «Лейнстером», «Эдинбург» встретится с «Глазго», другие матчи

27 декабря на турнире United Rugby Championship стартуют матчи девятого тура.

United Rugby Championship

9-й тур

27 декабря

Манстер – Лейнстер – 22.35

28 декабря

Дзебре – Бенеттон – 18.00

Стормерс – Шаркс – 18.00

Эдинбург – Глазго – 18.00

Коннахт – Ольстер – 22.35

1 января

Кардифф Блюз – Оспрейс – 18.00

Скарлетс – Дрэгонс – 20.15

Турнирное положение: Лейнстер – 38 очков (8 игр), Глазго – 32 (8), Кардифф Блюз – 26 (8), Буллс – 25 (7), Шаркс – 23 (7), Манстер – 21 (8), Лайонс – 19 (7), Скарлетс – 17 (8), Эдинбург – 18 (8), Коннахт – 18 (8), Ольстер – 18 (8), Бенеттон – 18 (8), Стормерс – 16 (7), Оспрейс – 15 (8), Дзебре – 12 (8),  Дрэгонс – 8 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛланелли Скарлетс
logoБенеттон Тревизо
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoГлазго Уорриорс
logoКардифф Блюз
logoШаркс
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoМанстер
logoДзебре
logoОльстер
logoКоннахт
logoЭдинбург
logoОспрейс
logoЛейнстер
United Rugby Championship
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