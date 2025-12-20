Давыдов и Созонова – регбисты года в России, «Динамо» – прорыв года.

Федерация регби России (ФРР) подвела итоги сезона-2025. Регбистами года признаны Герман Давыдов («Стрела-Ак Барс») и Надежда Созонова (ЦСКА). Савелий Слабодкин («Динамо») и Алена Ананьева («ВВА-Подмосковье») – лучшие молодые регбисты. Прорывом года стало московское «Динамо», которое взяло серебро чемпионата России. Открытие года – клуб «Ротор», выигравший Высшую лигу по регби-7. Павел Фиц из «Красного Яра» – автор лучшей попытки года (в матче со «Стрелой-Ак Барс»). Джейсон Таумалоло («Красный Яр») получил приз имени В.В. Боброва как самый результативный игрок чемпионата России (180 очков). Судья года среди мужчин – Алексей Куликов, среди женщин – Мария Климкина.