Давыдов и Созонова – регбисты года в России, «Динамо» – прорыв года

Федерация регби России (ФРР) подвела итоги сезона-2025.

Регбистами года признаны Герман Давыдов («Стрела-Ак Барс») и Надежда Созонова (ЦСКА).

Савелий Слабодкин («Динамо») и Алена Ананьева («ВВА-Подмосковье») – лучшие молодые регбисты.

Прорывом года стало московское «Динамо», которое взяло серебро чемпионата России. Открытие года – клуб «Ротор», выигравший Высшую лигу по регби-7.

Павел Фиц из «Красного Яра» – автор лучшей попытки года (в матче со «Стрелой-Ак Барс»).

Джейсон Таумалоло («Красный Яр») получил приз имени В.В. Боброва как самый результативный игрок чемпионата России (180 очков).

Судья года среди мужчин – Алексей Куликов, среди женщин – Мария Климкина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
