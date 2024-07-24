Олимпиада-2024. Регби-7. Австралия сыграет с Самоа, Фиджи против США, Новая Зеландия встретится с ЮАР и другие матчи
24 июля на Олимпиаде-2024 в Париже стартует мужской турнир по регби-7.
В этот день сборные сыграют по два матча на групповом этапе.
В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине – сборная Фиджи.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.
Париж, Франция
Регби-7
Мужчины
Групповой этап
Группа А
Ирландия – ЮАР – 18.30
Новая Зеландия – Япония – 19.00
Ирландия – Япония – 22.00
Новая Зеландия – ЮАР – 22.30
Положение в группе: Новая Зеландия – 0 очков (0 матчей), Ирландия – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Япония – 0 (0).
Группа B
Австралия – Самоа – 16.30
Аргентина – Кения – 17.00
Австралия – Кения – 20.00
Аргентина – Самоа – 20.30
Положение в группе: Аргентина – 0 (0), Австралия – 0 (0), Самоа – 0 (0), Кения – 0 (0).
Группа C
Франция – США – 17.30
Фиджи – Уругвай – 18.00
Франция – Уругвай – 21.00
Фиджи – США – 21.30
Положение в группе: Фиджи – 0 (0), Франция – 0 (0), США – 0 (0), Уругвай – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.
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