Олимпиада-2024. Регби-7. Австралия сыграет с Самоа, Фиджи против США, Новая Зеландия встретится с ЮАР и другие матчи

Теги результаты регби-7 сборная Австралии (регби-7) сборная Новой Зеландии (регби-7) сборная ЮАР (регби-7) сборная Кении (регби-7) сборная Самоа (регби-7) сборная Франции (регби-7) сборная Аргентины (регби-7) сборная Фиджи (регби-7) сборная США (регби-7) сборная Японии (регби-7) сборная Ирландии (регби-7) сборная Уругвая (регби-7) Олимпиада-2024 Регби

24 июля на Олимпиаде-2024 в Париже стартует мужской турнир по регби-7.

В этот день сборные сыграют по два матча на групповом этапе.

В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине – сборная Фиджи.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Регби-7

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Ирландия – ЮАР – 18.30

Новая Зеландия – Япония – 19.00

Ирландия – Япония – 22.00

Новая Зеландия – ЮАР – 22.30

Положение в группе: Новая Зеландия – 0 очков (0 матчей), Ирландия – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Япония – 0 (0).

Группа B

Австралия – Самоа – 16.30

Аргентина – Кения – 17.00

Австралия – Кения – 20.00

Аргентина – Самоа – 20.30

Положение в группе: Аргентина – 0 (0), Австралия – 0 (0), Самоа – 0 (0), Кения – 0 (0).

Группа C

Франция – США – 17.30

Фиджи – Уругвай – 18.00

Франция – Уругвай – 21.00

Фиджи – США – 21.30

Положение в группе: Фиджи – 0 (0), Франция – 0 (0), США – 0 (0), Уругвай – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.

Расписание регби на Олимпиаде 2024 в Париже

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ AERN
в 7 такой же уровень у команд как в 15 получается? есть знатоки?
Уровень гораздо ниже, зарплаты катастрофически ниже, спорт для малышей, у которых не пошло в 15. В Великобритании игнорируется. Держится на плаву в мире за счёт «олимпийского» статуса и дешевизны. Сравнивать с пятнашкой, как… футзал с футболом примерно.
+3
0
+3
в 7 такой же уровень у команд как в 15 получается?
есть знатоки?
+2
0
+2
За Дюпончика!))
+2
-1
+1
Ответ mickpleasant
Аргентина с Францией главные фавориты мужского турнира, думаю
А я думаю золото возьмёт НЗ
+1
0
+1
За Аргентину. Юар 🙏🙏🙏
+2
-2
0
Ну, поехали!!!
0
0
0
Аргентина с Францией главные фавориты мужского турнира, думаю
0
0
0
Ответ AERN
в 7 такой же уровень у команд как в 15 получается? есть знатоки?
что вы имеете в виду?
0
0
0
Ответ Penarol
Уровень гораздо ниже, зарплаты катастрофически ниже, спорт для малышей, у которых не пошло в 15. В Великобритании игнорируется. Держится на плаву в мире за счёт «олимпийского» статуса и дешевизны. Сравнивать с пятнашкой, как… футзал с футболом примерно.
Peñarol carajo!
0
0
0
Ответ mickpleasant
Аргентина с Францией главные фавориты мужского турнира, думаю
а может Фиджи - 3й раз станут чемпионатами!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий