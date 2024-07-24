Олимпиада-2024. Регби-7. Австралия сыграет с Самоа, Фиджи против США, Новая Зеландия встретится с ЮАР и другие матчи

24 июля на Олимпиаде-2024 в Париже стартует мужской турнир по регби-7.

В этот день сборные сыграют по два матча на групповом этапе.

В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине – сборная Фиджи.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Регби-7

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Ирландия – ЮАР – 18.30





Новая Зеландия – Япония – 19.00





Ирландия – Япония – 22.00





Новая Зеландия – ЮАР – 22.30





Положение в группе: Новая Зеландия – 0 очков (0 матчей), Ирландия – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Япония – 0 (0).





Группа B

Австралия – Самоа – 16.30





Аргентина – Кения – 17.00





Австралия – Кения – 20.00





Аргентина – Самоа – 20.30





Положение в группе: Аргентина – 0 (0), Австралия – 0 (0), Самоа – 0 (0), Кения – 0 (0).





Группа C

Франция – США – 17.30





Фиджи – Уругвай – 18.00





Франция – Уругвай – 21.00





Фиджи – США – 21.30





Положение в группе: Фиджи – 0 (0), Франция – 0 (0), США – 0 (0), Уругвай – 0 (0).





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.

Расписание регби на Олимпиаде 2024 в Париже