Олимпиада-2024. Регби-7. Самоа разгромили Кению, Фиджи сыграет с Францией, Новая Зеландия встретится с Ирландией, другие матчи

25 июля на Олимпиаде-2024 в Париже пройдут матчи турнира по регби-7.

Сегодня сборные сыграют по одному матчу на групповом этапе. Вечером пройдут матчи 1/4 финала. Прямую трансляцию покажет сайт Olympics.com.

В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине – сборная Фиджи.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Регби-7

Мужчины

Прямая трансляция – на сайте Olympics.com

Групповой этап

3-й тур

Группа А

ЮАР – Япония – 17.00





Новая Зеландия – Ирландия – 17.30





Положение в группе: Новая Зеландия – 6 очков (2 матча), Ирландия – 6 (2), ЮАР – 2 (2), Япония – 2 (2).





Группа B

Самоа – Кения – 26:0 (5:0)





Аргентина – Австралия – 15.30





Положение в группе: Аргентина – 6 (2), Австралия – 6 (2), Самоа – 5 (3) Кения – 3 (3).





Группа C

США – Уругвай – 16.00





Фиджи – Франция – 16.30





Положение в группе: Фиджи – 6 (2), Франция – 5 (2), США – 3 (2), Уругвай – 2 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.

Расписание регби на Олимпиаде 2024 в Париже