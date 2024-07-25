Олимпиада-2024. Регби-7. Самоа разгромили Кению, Фиджи сыграет с Францией, Новая Зеландия встретится с Ирландией, другие матчи
25 июля на Олимпиаде-2024 в Париже пройдут матчи турнира по регби-7.
Сегодня сборные сыграют по одному матчу на групповом этапе. Вечером пройдут матчи 1/4 финала. Прямую трансляцию покажет сайт Olympics.com.
В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине – сборная Фиджи.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.
Париж, Франция
Регби-7
Мужчины
Прямая трансляция – на сайте Olympics.com
Групповой этап
3-й тур
Группа А
ЮАР – Япония – 17.00
Новая Зеландия – Ирландия – 17.30
Положение в группе: Новая Зеландия – 6 очков (2 матча), Ирландия – 6 (2), ЮАР – 2 (2), Япония – 2 (2).
Группа B
Самоа – Кения – 26:0 (5:0)
Аргентина – Австралия – 15.30
Положение в группе: Аргентина – 6 (2), Австралия – 6 (2), Самоа – 5 (3) Кения – 3 (3).
Группа C
США – Уругвай – 16.00
Фиджи – Франция – 16.30
Положение в группе: Фиджи – 6 (2), Франция – 5 (2), США – 3 (2), Уругвай – 2 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.
Как-то так по моим прикидкам получилось