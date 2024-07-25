Олимпиада-2024. Регби-7. Самоа разгромили Кению, Фиджи сыграет с Францией, Новая Зеландия встретится с Ирландией, другие матчи

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25 июля на Олимпиаде-2024 в Париже пройдут матчи турнира по регби-7.

Сегодня сборные сыграют по одному матчу на групповом этапе. Вечером пройдут матчи 1/4 финала. Прямую трансляцию покажет сайт Olympics.com.

В регби-7 команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине – сборная Фиджи.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Регби-7

Мужчины

Прямая трансляция – на сайте Olympics.com

Групповой этап

3-й тур

Группа А

ЮАР – Япония – 17.00

Новая Зеландия – Ирландия – 17.30

Положение в группе: Новая Зеландия – 6 очков (2 матча), Ирландия – 6 (2), ЮАР – 2 (2), Япония – 2 (2).

Группа B

Самоа – Кения – 26:0 (5:0)

Аргентина – Австралия – 15.30

Положение в группе: Аргентина – 6 (2), Австралия – 6 (2), Самоа – 5 (3) Кения – 3 (3).

Группа C

США – Уругвай – 16.00

Фиджи – Франция – 16.30

Положение в группе: Фиджи – 6 (2), Франция – 5 (2), США – 3 (2), Уругвай – 2 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.

Расписание регби на Олимпиаде 2024 в Париже

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9 комментариев
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Фиджи - Франция будет супербитва
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с детства за фиджийцев
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За Аргентину. И Уругвай 🙏🙏🙏
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За Аргентину
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Как кажется, матч США-Уругвай - ключевой в определении путевок в плей-офф. ЮАР уж должны обыгрывать японцев, а Кении и Самоа не хватит результата очного матча, чтобы опередить Бокс. Значит, остается только надежда на уругвайцев у них. Сам же Уругвай вряд ли пройдет, но может огорчить амеров.
Как-то так по моим прикидкам получилось
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Кенийцы совсем развалились, не ожидал такого счета. У Самоа появились шансы зацепиться по разнице - теперь ЮАР придется поаккуратнее против японцев играть. Вот и интрига в паре возникла
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Ответ Александр Кудрявцев
За Аргентину. И Уругвай 🙏🙏🙏
Если Уругвай обыграет США - будет мощно. Тем более, что семерка - вид спорта, где шансы есть всегда)
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Ответ Норвежский прихлебатель
Как кажется, матч США-Уругвай - ключевой в определении путевок в плей-офф. ЮАР уж должны обыгрывать японцев, а Кении и Самоа не хватит результата очного матча, чтобы опередить Бокс. Значит, остается только надежда на уругвайцев у них. Сам же Уругвай вряд ли пройдет, но может огорчить амеров. Как-то так по моим прикидкам получилось
Американцы с Францией зарубились на равных, это французы так плохи оказались? Дюпон вообще ничего не показал.
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Ответ Scrumhalf
Американцы с Францией зарубились на равных, это французы так плохи оказались? Дюпон вообще ничего не показал.
Честно говоря, я французов оба матча вполглаза смотрел, особо ни за что не зацепился. У хозяев было несколько неплохих заходов, которые не реализовали, Дюпон, кажется, ничем не выделялся (хотя как минимум попытку занес).
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