Олимпиада-2024. Регби-7. Полуфинал. Франция победила ЮАР, Фиджи встретится с Австралией
27 июля на Олимпиаде в Париже пройдет полуфинал мужского турнира по регби-7.
В этой дисциплине команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион – сборная Фиджи.
Париж, Франция
Регби-7
Мужчины
1/2 финала
ЮАР – Франция – 5:19 (0:0)
Фиджи – Австралия – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Французы продолжают преодолевать. Тяжко им будет против любого соперника, но теперь все уже может случиться
Австралийцы, наверное, могли бы даже быть фаворитами против ЮАР или Франции, но не повезло немного со жребием.
Во второй паре буду за африканцев, хотя совсем не верил в них до турнира. Опять же, явно ухудшенная версия по сравнению с прошлыми командами, но против НЗ приятно удивила