Олимпиада-2024. Регби-7. Полуфинал. Франция победила ЮАР, Фиджи встретится с Австралией

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27 июля на Олимпиаде в Париже пройдет полуфинал мужского турнира по регби-7.

В этой дисциплине команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион – сборная Фиджи.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Регби-7

Мужчины

1/2 финала

ЮАР – Франция – 5:19 (0:0)

 

Фиджи – Австралия – 17.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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17 комментариев
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Франция ЮАР матч огонь ,кто не смотрел посмотрите☝️👍
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Ответ ОЛЛС1911
А на что могла бы рассчитывать сборная России, если бы нас не отстранили?
На участие могла бы претендовать. Хотя тут на Игры даже британцы не отобрались
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Ответ Норвежский прихлебатель
Поглядел сейчас - вроде, ушел на другую, видимо, более высокооплачиваемую, работу в офисе.
Ну в депутаты сложно пробиться, поэтому приходится после карьеры на работу устраиваться.
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И снова ЮАР - Франция на Стад де Франс. И снова Дюпон играет в этом матче)
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Ответ fastfood
он с 2022 года объявлял о желании на домашней Олимпиаде сыграть
может какая и достанется, иначе совсем обидно будет парню :)
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Очень несобранные Бокс. Упустили рывок с чужой половины, при второй попытке просто стояли в стиле Барселоны на угловом.
Французы продолжают преодолевать. Тяжко им будет против любого соперника, но теперь все уже может случиться
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Хороший матч НЗ с аргами, жаль, что лишенный всякого турнирного смысла.
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Поболею за Фиджи - в целом по турниру они пока бодрее всех смотрятся, хотя с ирландцами пришлось тяжело в 1/4. Конечно, нынешняя сборная уступает предыдущим своим олимпийским версиям, но вск равно достойна золота.
Австралийцы, наверное, могли бы даже быть фаворитами против ЮАР или Франции, но не повезло немного со жребием.
Во второй паре буду за африканцев, хотя совсем не верил в них до турнира. Опять же, явно ухудшенная версия по сравнению с прошлыми командами, но против НЗ приятно удивила
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Очень сумбурный первый тайм ЮАР-Франция. Команды оправдывает только давление полуфинала
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Микроместь Франции состоялась! Виват, Дюпон идёт дальше)))
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И где Карлин Айлс, суперзвезда сборной США, мегабыстрый бегун? Он закончил карьеру?
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"Старичок" Туваи в очередной раз просто прекрасен
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Ответ mickpleasant
И снова ЮАР - Франция на Стад де Франс. И снова Дюпон играет в этом матче)
Так он в семёрку же и пошёл, потому что ему медальки на КМ не досталось. А очень хочется))
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Ответ Scrumhalf
Так он в семёрку же и пошёл, потому что ему медальки на КМ не досталось. А очень хочется))
он с 2022 года объявлял о желании на домашней Олимпиаде сыграть
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А на что могла бы рассчитывать сборная России, если бы нас не отстранили?
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Ответ ОЛЛС1911
А на что могла бы рассчитывать сборная России, если бы нас не отстранили?
За 14 место играла бы)
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Ответ ОЛЛС1911
И где Карлин Айлс, суперзвезда сборной США, мегабыстрый бегун? Он закончил карьеру?
Поглядел сейчас - вроде, ушел на другую, видимо, более высокооплачиваемую, работу в офисе.
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