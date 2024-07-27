Олимпиада-2024. Регби-7. Полуфинал. Франция победила ЮАР, Фиджи встретится с Австралией

27 июля на Олимпиаде в Париже пройдет полуфинал мужского турнира по регби-7.

В этой дисциплине команды выставляют по семь игроков, а оба тайма длятся по семь минут. Действующий олимпийский чемпион – сборная Фиджи.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Регби-7

Мужчины

1/2 финала

ЮАР – Франция – 5:19 (0:0)

Фиджи – Австралия – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.