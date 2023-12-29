United Rugby Championship. 9-й тур. «Бенеттон» сыграет с «Дзебре», «Эдинбург» против «Глазго» и другие матчи

Теги результаты Манстер Лланелли Скарлетс Шаркс Стормерс (Вестерн Провинс) Эдинбург Лейнстер Бенеттон Тревизо Оспрейс Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Ньюпорт Гвент Дрэгонс Коннахт Дзебре United Rugby Championship Регби

С 30 декабря по 1 января пройдут матчи 9-го тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

9-й тур

30 декабря

Бенеттон – Дзебре – 16.30

 

Эдинбург – Глазго – 18.00

 

Стормерс – Шаркс – 20.00

 

1 января

Коннахт – Манстер – 18.00

 

Оспрейс – Кардифф Блюз – 18.00

 

Дрэгонс – Скарлетс – 20.15

 

Лейнстер – Ольстер – 20.15

 

Турнирное положение: Лейнстер – 33 очка (8 игр), Глазго – 30 (8), Бенеттон – 27 (8), Буллс – 26 (8), Ольстер – 24 (8), Манстер – 24 (8), Бенеттон – 22 (7), Эдинбург – 22 (8), Стормерс – 22 (8), Оспрейс – 20 (8), Коннахт – 20 (8), Кардифф Блюз – 20 (8), Лайонс – 19 (7), Дзебре – 12 (8), Скарлетс – 11 (8), Шаркс – 7 (7), Дрэгонс – 6 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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