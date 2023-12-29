United Rugby Championship. 9-й тур. «Бенеттон» сыграет с «Дзебре», «Эдинбург» против «Глазго» и другие матчи
С 30 декабря по 1 января пройдут матчи 9-го тура United Rugby Championship.
9-й тур
30 декабря
Бенеттон – Дзебре – 16.30
Эдинбург – Глазго – 18.00
Стормерс – Шаркс – 20.00
1 января
Коннахт – Манстер – 18.00
Оспрейс – Кардифф Блюз – 18.00
Дрэгонс – Скарлетс – 20.15
Лейнстер – Ольстер – 20.15
Турнирное положение: Лейнстер – 33 очка (8 игр), Глазго – 30 (8), Бенеттон – 27 (8), Буллс – 26 (8), Ольстер – 24 (8), Манстер – 24 (8), Бенеттон – 22 (7), Эдинбург – 22 (8), Стормерс – 22 (8), Оспрейс – 20 (8), Коннахт – 20 (8), Кардифф Блюз – 20 (8), Лайонс – 19 (7), Дзебре – 12 (8), Скарлетс – 11 (8), Шаркс – 7 (7), Дрэгонс – 6 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.