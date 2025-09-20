  • Спортс
  Сорокин о поражении от «Енисея-СТМ»: «Ставили задачу владеть мячом и инициативой. К сожалению, этого не получилось»
Сорокин о поражении от «Енисея-СТМ»: «Ставили задачу владеть мячом и инициативой. К сожалению, этого не получилось»

Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» от «Енисея-СТМ» на ЧР по регби.

«ВВА-Подмосковье» уступило «Енисею-СТМ» со счетом 6:55 (6:29).

«Ставили задачу владеть мячом и инициативой. К сожалению, этого не получилось, так как большую часть встречи провели в защите. Очень много нарушали правила, чем соперник пользовался и нагнетал.

Не скажу, что допускали невынужденные ошибки, но, возможно, где-то перегорели, много раз попадали в положение в игры. Следовательно, противник подходил к нашей зачетке и стандартными положениями реализовывал моменты. В перерыве попросил ребят убрать брак и нам это немного удалось, но в свободной игре прибавить не получилось», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
