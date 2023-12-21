United Rugby Championship. 8-й тур. «Глазго» сыграет с «Эдинбургом», «Ольстер» против «Коннахта» и другие матчи

Теги результаты Манстер Лланелли Скарлетс Буллс Стормерс (Вестерн Провинс) Эдинбург Лейнстер Бенеттон Тревизо Оспрейс Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Ньюпорт Гвент Дрэгонс Коннахт Дзебре United Rugby Championship Регби

С 22 по 26 декабря пройдут матчи 8-го тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

8-й тур

22 декабря

Глазго – Эдинбург – 22.35

 

Ольстер – Коннахт – 22.35

 

23 декабря

Дзебре – Бенеттон – 16.00

 

Стормерс – Буллс – 20.00

 

26 декабря

Кардифф Блюз – Дрэгонс – 18.00

 

Скарлетс – Оспрейс – 20.15

 

МанстерЛейнстер – 22.35

 

Турнирное положение: Лейнстер – 29 очков (7 игр), Глазго – 26 (7), Буллс – 25 (7), Манстер – 23 (7), Эдинбург – 22 (7), Бенеттон – 22 (7), Ольстер – 20 (7), Коннахт – 19 (7), Лайонс – 19 (7), Стормерс – 18 (7), Оспрейс – 16 (7), Кардифф Блюз – 15 (7), Скарлетс – 11 (7), Дзебре – 11 (7), Шаркс – 7 (7), Дрэгонс – 6 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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