Джейпи Нил: «Мы взяли два кубка из двух. Остался один заветный трофей»

Джейпи Нил высказался о победе «Стрелы-Ак Барс» над «Славой» на ЧР по регби.

«Слава» уступила «Стреле-Ак Барс» со счетом 26:40 (3:21).

«Эта игра для нас ничего не значила. Просто хорошая возможность дать ребятам немного игрового времени. Возможно, для зрителей это была красивая игра, но для тренеров она была не так хороша: много ненужных ошибок. Есть, над чем поработать.

Тренеры всегда много анализируют. Иногда даже больше, чем нужно. Если взять в целом сезон, то мы взяли два кубка из двух. Остался один заветный трофей. У нас не было даже недели отдыха. Это нормально, если вы боретесь во всех турнирах. К счастью, следующий матч мы проведем дома. У нас будет полная тренировочная неделя – мы выжмем из нее все полностью.

«Красный Яр » играет, пожалуй, в лучшее регби из всех команд (с ним «Стрела» сыграет в полуфинале – Спортс’‘). У них была неделя отдыха, пока мы бились за кубок. Во время длинного сезона это помогает. Нам нужно подходить умнее к подготовке и быть готовыми к битве», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

