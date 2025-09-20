Александр Янюшкин: «Будем бороться за 5-е место. Для команды это неприятная ситуация»

Янюшкин оценил победу «Локомотива» над «Металлургом» на ЧР по регби.

«Локомотив» обыграл «Металлург» со счетом 45:30 (31:6).

«Здорово, что победили. Понятно, что результат матча никак не повлиял на наше турнирное положение. Будем бороться за 5-е место. Для команды это неприятная ситуация. Сегодня появилась возможность дать игровую практику игрокам, которые редко попадают в состав.

Первый тайм провели хорошо, но во втором тайме дала о себе знать нестабильность молодых игроков. Стала ясной разница между ними и опытными исполнителями, но именно за молодыми будущее. Мы рады, что победили», – рассказал главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Локомотив» – «Металлург»