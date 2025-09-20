Первухин о победе над «ВВА-Подмосковьем»: «Хотели дать отдохнуть основному составу, при этом мы не должны были проигрывать»

Первухин оценил победу «Енисея-СТМ» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

«ВВА-Подмосковье» уступило «Енисею-СТМ» со счетом 6:55 (6:29).

«Матч получился с нервом, соперник достаточно жестко защищался. В первом тайме сделали больше собственных потерь, был брак.

В целом, с учетом того, что мы обеспечили себе первое место в регулярке, сегодня сыграли вторым составом. Первый в полном объеме остался в Красноярске. Сегодня дебютировали несколько молодых мальчишек – Зорин и Фризен.

Игра была в этом плане очень показательная. Хороших моментов было немало. Первая задача была дать отдохнуть основному составу, при этом мы не должны были проигрывать. Третья – дать поиграть молодым игрокам, ну и сегодня здорово себя проявил наш медицинский джокер Ульрих Стендер», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин .

