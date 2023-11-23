United Rugby Championship. 6-й тур. «Эдинбург» сыграет с «Бенеттоном», «Лейнстер» против «Манстера», другие матчи

Теги результаты Манстер Лланелли Скарлетс Буллс Шаркс Стормерс (Вестерн Провинс) Эдинбург Лейнстер Бенеттон Тревизо Оспрейс Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Лайонс Ньюпорт Гвент Дрэгонс Коннахт Дзебре United Rugby Championship Регби

24-26 ноября пройдут матчи шестого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

6-й тур

24 ноября

Кардифф Блюз – Стормерс – 22.35

 

Эдинбург – Бенеттон – 22.35

 

25 ноября

Лайонс – Дзебре – 15.55

 

Буллс – Коннахт – 18.00

 

Шаркс – Дрэгонс – 20.05

 

Лейнстер – Манстер – 21.30

 

Глазго – Ольстер – 22.35

 

26 ноября

Оспрейс – Скарлетс – 18.00

 

Турнирное положение: Лейнстер – 20 очков (5 игр), Глазго – 20 (5), Ольстер – 18 очков (5 игр), Коннахт – 18 (5), Эдинбург – 17 (5), Манстер – 17 (5), Буллс – 15 (5), Бенеттон – 14 (5), Стормерс – 12 (5), Дзебре – 11 (5), Оспрейс – 10 (5), Кардифф Блюз – 9 (5), Лайонс – 9 (5), Дрэгонс – 6 (5), Скарлетс – 6 (5), Шаркс – 2 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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