United Rugby Championship. 6-й тур. «Эдинбург» сыграет с «Бенеттоном», «Лейнстер» против «Манстера», другие матчи
24-26 ноября пройдут матчи шестого тура United Rugby Championship.
6-й тур
24 ноября
Кардифф Блюз – Стормерс – 22.35
Эдинбург – Бенеттон – 22.35
25 ноября
Лайонс – Дзебре – 15.55
Буллс – Коннахт – 18.00
Шаркс – Дрэгонс – 20.05
Лейнстер – Манстер – 21.30
Глазго – Ольстер – 22.35
26 ноября
Оспрейс – Скарлетс – 18.00
Турнирное положение: Лейнстер – 20 очков (5 игр), Глазго – 20 (5), Ольстер – 18 очков (5 игр), Коннахт – 18 (5), Эдинбург – 17 (5), Манстер – 17 (5), Буллс – 15 (5), Бенеттон – 14 (5), Стормерс – 12 (5), Дзебре – 11 (5), Оспрейс – 10 (5), Кардифф Блюз – 9 (5), Лайонс – 9 (5), Дрэгонс – 6 (5), Скарлетс – 6 (5), Шаркс – 2 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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