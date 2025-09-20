  • Спортс
  Максим Толмачев: «В регулярке победили в четырех матчах, навязали борьбу лидерам – команда на подъеме»
Максим Толмачев: «В регулярке победили в четырех матчах, навязали борьбу лидерам – команда на подъеме»

Толмачев оценил поражение «Славы» от «Стрелы-Ак Барс» на ЧР по регби.

«Слава» уступила «Стреле-Ак Барс» со счетом 26:40 (3:21).

«Я думаю, когда у нас в защите все хорошо, то все плавно перетекает в атаку. Сегодня мы много атаковали. Но акцент был не столько победить, сколько подготовиться к плей-офф. Поэтому в некоторых моментах выбирали бить не по воротам, а в аут, чтобы отработать молы. Скажу, что эту игру я бы оценил даже выше, чем с «Динамо».

Мы работаем над тем, чтобы не терять мячи возле зачетки. Возможно, мы не дожидаемся момента ошибки соперника. Будто после трех-четырех фаз нашей атаки у нас происходит ступор. Мы дисциплинируем игру. Дальше – больше.

Итоги «регулярки» таковы, что победили в четырех матчах, навязали борьбу лидерам. Сегодняшняя игра тому подтверждение, что команда находится на подъеме. Самые важные встречи впереди. Мы разберем ВВА и сохраним тот подход, что был сегодня. Хорошо, что мы вышли на Монино, а не на «Металлург», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «Стрела-Ак Барс»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Максим Толмачев
