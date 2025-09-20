  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кушнарев о поражении от «Красного Яра»: «Были трудности в плане настроя, сложно играть матчи, которые уже ничего не решают»
0

Кушнарев о поражении от «Красного Яра»: «Были трудности в плане настроя, сложно играть матчи, которые уже ничего не решают»

Кушнарев оценил поражение «Динамо» в матче с «Красным Яром» на ЧР по регби.

«Красный Яр» победил «Динамо» со счетом 54:27 (14:20).

«Были трудности в плане настроя, сложно играть матчи, которые уже ничего не решают. Попытались предоставить игровую практику парням, у которых ее было меньше в этом сезоне, и смогли дать отдохнуть лидерам. В любом случае встреча была полезна. Мы показали, как можем быть хороши в первом тайме, и как плохи – во втором.

Думаю, с «Енисеем-СТМ» (в полуфинале) будут равные матчи, где много будет решаться в «статике». Соперник любит и умеет доминировать в схватках и молах, потому если сможем выстоять в этих компонентах и не позволим набирать очки с этих положений, то будем оставаться в игре. Постараемся держать темп, действовать быстро, без частых остановок и передышек», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев.

Регулярка ЧР по регби закончилась топовым матчем: «Красный Яр» уничтожил «Динамо» во втором тайме – 40:7!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЕнисей-СТМ
logoЮрий Кушнарев
logoЧемпионат России по регби
logoКрасный Яр
logoДинамо
