Виктор Гресев: «Сегодня упустили возможность заработать хотя бы одно очко и подняться на 7-е место»
Гресев недоволен поражением «Металлурга» от «Локомотива» на ЧР по регби.
«Локомотив» обыграл «Металлург» со счетом 45:30 (31:6).
«Считаю, что сегодня мы упустили возможность заработать хотя бы одно очко и подняться на 7-е место в турнирной таблице.
Первый тайм получился у нас провальный. Будем разбираться в причинах.
После перерыва стали играть структурно, получилось минимизировать потери, что и помогло приблизиться к сопернику по счету», – рассказал главный тренер «Металлурга» Виктор Гресев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
