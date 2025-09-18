Кубок мира по регби-2025 (жен). 1/2 финала. Новая Зеландия сыграет с Канадой, Франция против Англии
Регбистки Новой Зеландии и Канады, Франции и Англии сыграют в полуфинале КМ.
Женский Кубок мира по регби-2025
Бристоль, Англия
1/2 финала
19 сентября, пятница
Новая Зеландия – Канада – 21.00
20 сентября, суббота
Франция – Англия – 17.30
Время начала полуфинальных матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
