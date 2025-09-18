  • Спортс
Кубок мира по регби-2025 (жен). 1/2 финала. Новая Зеландия сыграет с Канадой, Франция против Англии

Регбистки Новой Зеландии и Канады, Франции и Англии сыграют в полуфинале КМ.

Женский Кубок мира по регби-2025

Бристоль, Англия

1/2 финала

19 сентября, пятница

Новая Зеландия – Канада – 21.00

20 сентября, суббота

Франция – Англия – 17.30

Время начала полуфинальных матчей – московское.

Регбистка укусила соперницу на Кубке мира – после этого отыгрались с 0:13!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
