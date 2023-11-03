United Rugby Championship. 3-й тур. «Глазго» сыграют со «Стормерс», «Оспрейс» против «Шаркс», другие матчи

Теги результаты Манстер Лланелли Скарлетс Буллс Шаркс Стормерс (Вестерн Провинс) Эдинбург Лейнстер Бенеттон Тревизо Оспрейс Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Лайонс Ньюпорт Гвент Дрэгонс Коннахт Дзебре United Rugby Championship Регби

C 3 по 5 ноября пройдут матчи третьего тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

3-й тур

3 ноября

Глазго – Стормерс – 22.35

 

Оспрейс – Шаркс – 22.35

 

4 ноября

Дзебре – Буллс – 16.00

 

Лейнстер – Эдинбург – 18.05

 

Манстер – Дрэгонс – 20.15

 

Скарлетс – Кардифф Блюз – 20.15

 

Коннахт – Ольстер – 22.35

 

5 ноября

Бенеттон – Лайонс – 16.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Стормерс – 10 очков (2 игры), Коннахт – 9 (2), Ольстер – 9 (2), Эдинбург – 8 (2), Манстер – 7 (2), Буллс – 6 (2), Глазго – 6 (2), Бенеттон – 6 (2), Оспрейс – 6 (2), Кардифф Блюз – 5 (2), Лейнстер – 5 (2), Дзебре – 4 (2), Лайонс – 3 (2), Дрэгонс – 2 (2), Шаркс – 0 (2), Скарлетс – 0 (2).

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