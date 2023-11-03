United Rugby Championship. 3-й тур. «Глазго» сыграют со «Стормерс», «Оспрейс» против «Шаркс», другие матчи
C 3 по 5 ноября пройдут матчи третьего тура United Rugby Championship.
3-й тур
3 ноября
Глазго – Стормерс – 22.35
Оспрейс – Шаркс – 22.35
4 ноября
Дзебре – Буллс – 16.00
Лейнстер – Эдинбург – 18.05
Манстер – Дрэгонс – 20.15
Скарлетс – Кардифф Блюз – 20.15
Коннахт – Ольстер – 22.35
5 ноября
Бенеттон – Лайонс – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Стормерс – 10 очков (2 игры), Коннахт – 9 (2), Ольстер – 9 (2), Эдинбург – 8 (2), Манстер – 7 (2), Буллс – 6 (2), Глазго – 6 (2), Бенеттон – 6 (2), Оспрейс – 6 (2), Кардифф Блюз – 5 (2), Лейнстер – 5 (2), Дзебре – 4 (2), Лайонс – 3 (2), Дрэгонс – 2 (2), Шаркс – 0 (2), Скарлетс – 0 (2).
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