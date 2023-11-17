United Rugby Championship. 5-й тур. «Эдинбург» сыграет с «Буллс», «Глазго» против «Бенеттон», другие матчи
17-18 ноября пройдут матчи пятого тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
5-й тур
17 ноября
Дзебре – Кардифф Блюз – 22.35
Ольстер – Лайонс – 22.35
Эдинбург – Буллс – 22.35
18 ноября
Шаркс – Коннахт – 18.00
Дрэгонс – Оспрейс – 20.15
Манстер – Стормерс – 20.15
Глазго – Бенеттон – 22.35
Лейнстер – Скарлетс – 22.35
Турнирное положение: Буллс – 15 очков (4 игры), Глазго – 15 (4), Лейнстер – 15 (4), Ольстер – 14 (4), Коннахт – 14 (4), Бенеттон – 14 (4), Манстер – 13 (4), Эдинбург – 12 (4), Стормерс – 11 (4), Оспрейс – 10 (4), Дзебре – 9 (4), Лайонс – 8 (4), Кардифф Блюз – 7 (4), Скарлетс – 6 (4), Дрэгонс – 2 (4), Шаркс – 1 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии