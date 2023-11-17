United Rugby Championship. 5-й тур. «Эдинбург» сыграет с «Буллс», «Глазго» против «Бенеттон», другие матчи

Теги результаты Манстер Лланелли Скарлетс Буллс Стормерс (Вестерн Провинс) Сэйл Шаркс Лейнстер Бенеттон Тревизо Оспрейс Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Лайонс Коннахт Дзебре United Rugby Championship Регби

17-18 ноября пройдут матчи пятого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

5-й тур

17 ноября

Дзебре – Кардифф Блюз – 22.35

 

Ольстер – Лайонс – 22.35

 

Эдинбург – Буллс – 22.35

 

18 ноября

Шаркс – Коннахт – 18.00

 

Дрэгонс – Оспрейс – 20.15

 

Манстер – Стормерс – 20.15

 

ГлазгоБенеттон – 22.35

 

Лейнстер – Скарлетс – 22.35

 

Турнирное положение: Буллс – 15 очков (4 игры), Глазго – 15 (4), Лейнстер – 15 (4), Ольстер – 14 (4), Коннахт – 14 (4), Бенеттон – 14 (4), Манстер – 13 (4), Эдинбург – 12 (4), Стормерс – 11 (4), Оспрейс – 10 (4), Дзебре – 9 (4), Лайонс – 8 (4), Кардифф Блюз – 7 (4), Скарлетс – 6 (4), Дрэгонс – 2 (4), Шаркс – 1 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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