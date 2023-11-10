United Rugby Championship. 4-й тур. «Кардифф Блюз» сыграют с «Буллс», «Ольстер» встретится с «Манстером» и другие матчи
C 10 по 12 ноября пройдут матчи 4-го тура United Rugby Championship.
4-й тур
10 ноября
Дзебре – Шаркс – 20.30
Кардифф Блюз – Буллс – 22.35
Ольстер – Манстер – 22.35
11 ноября
Бенеттон – Стормерс – 18.00
Оспрейс – Глазго – 20.15
Скарлетс – Лайонс – 20.15
Эдинбург – Коннахт – 22.35
12 ноября
Дрэгонс – Лейнстер – 16.15
Турнирное положение: Коннахт – 13 очков (3 игры), Манстер – 12 (3), Буллс – 11 (3), Стормерс – 10 (3), Глазго – 10 (3), Лейнстер – 10 (3), Ольстер – 10 (3), Оспрейс – 10 (3), Бенеттон – 10 (3), Коннахт – 9 (2), Эдинбург – 8 (3), Кардифф Блюз – 6 (3), Скарлетс – 5 (3), Дзебре – 5 (3), Лайонс – 4 (3), Дрэгонс – 2 (3), Шаркс – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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