United Rugby Championship. 4-й тур. «Кардифф Блюз» сыграют с «Буллс», «Ольстер» встретится с «Манстером» и другие матчи

Теги результаты Манстер Лланелли Скарлетс Буллс Шаркс Стормерс (Вестерн Провинс) Эдинбург Лейнстер Бенеттон Тревизо Оспрейс Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Лайонс Ньюпорт Гвент Дрэгонс Коннахт Дзебре United Rugby Championship Регби

C 10 по 12 ноября пройдут матчи 4-го тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

4-й тур

10 ноября

Дзебре – Шаркс – 20.30

 

Кардифф Блюз – Буллс – 22.35

 

Ольстер – Манстер – 22.35

 

11 ноября

Бенеттон – Стормерс – 18.00

 

Оспрейс – Глазго – 20.15

 

Скарлетс – Лайонс – 20.15

 

Эдинбург – Коннахт – 22.35

 

12 ноября

Дрэгонс – Лейнстер – 16.15

 

Турнирное положение: Коннахт – 13 очков (3 игры), Манстер – 12 (3), Буллс – 11 (3), Стормерс – 10 (3), Глазго – 10 (3), Лейнстер – 10 (3), Ольстер – 10 (3), Оспрейс – 10 (3), Бенеттон – 10 (3), Коннахт – 9 (2), Эдинбург – 8 (3), Кардифф Блюз – 6 (3), Скарлетс – 5 (3), Дзебре – 5 (3), Лайонс – 4 (3), Дрэгонс – 2 (3), Шаркс – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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