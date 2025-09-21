Команда МГУСиТ заняла второе место на турнире по пляжному регби на Сейшельских островах
МГУСиТ заняла второе место на турнире по пляжному регби на Сейшельских островах.
Российские регбисты выиграли два матча из трех на групповом этапе (а один сыграли вничью), выиграли полуфинал, но уступили в финале.
Помимо МГУСиТ, на турнире Tropical 5s Beach Rugby Tournament участвовали четыре команды с Сейшельских островов и одна из Дубая.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
