Кубок мира по регби-2023. Франция встретится с Уругваем
14 сентября Франция и Уругвай сыграют групповом матче Кубка мира по регби.
Кубок мира по регби-2023
Групповой этап
Группа А
Вильнев-д’Аске, Франция
Франция – Уругвай – 22.00
Положение в группе: Италия – 5 очков (1 игра), Франция – 4 (1), Уругвай – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (1), Намибия – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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