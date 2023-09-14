Кубок мира по регби-2023. Франция встретится с Уругваем

14 сентября Франция и Уругвай сыграют групповом матче Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Группа А

Вильнев-д’Аске, Франция

Франция – Уругвай – 22.00

Положение в группе: Италия – 5 очков (1 игра), Франция – 4 (1), Уругвай – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (1), Намибия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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