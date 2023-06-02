Федерация регби России презентовала трофей победителю PARI Чемпионата России – это щит русского богатыря

Победитель PARI Чемпионата России по регби получит богатырский щит ручной работы. Этот приз станет переходящим и будет вручаться лучшей команде по итогам сезона.

Трофей выполнен в форме традиционного щита русского богатыря, украшен системой регбийных символов, стилизованных под древнерусский стиль. На металлической пластине выгравированы названия команд-чемпионов с 1992 года, во главе композиции медведь – как талисман российского регби.

«Богатыри – это тот ценностный и культурный символ, который мы выбрали своим ориентиром и образцом для подражания. Регбисты это смелые, сильные и честные люди, которые руководствуются своей особой системой ценностей. Они отважно состязаются друг с другом на регбийном поле, но остаются друзьями и товарищами за его пределами.

Я очень хочу, чтобы и профессиональные игроки и подрастающее поколение соответствовали этим высоким морально-этическим стандартам. А новый главный трофей, который может завоевать регбист в России, теперь вобрал в себя эти смыслы и является их символом», – отметил президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

Трофей изготовлен в Туле командой реконструкторов, которые проводят фестиваль «Гладиатор».

Щит покажут 5 июня на матче PARI Чемпионата России по регби между «ВВА-Подмосковьем» и «Енисеем-СТМ».