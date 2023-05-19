Super Rugby. 13-й тур. «Блюз» обыграли «Редс», «Чифс» встретятся с «Харрикейнс» и другие матчи

Теги результаты сборная Фиджи Super Rugby Крусейдерс Уоротас Харрикейнс Брамбис Блюз Вестерн Форс Чифс Хайлендерс Редс Мельбурн Ребелс Моана Пасифика Регби

19–20 мая пройдут матчи 13-го тура Super Rugby.

Super Rugby

13-й тур

19 мая

Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 7:41 (0:29)

 

Редс (Австралия) – Блюз (Новая Зеландия) – 26:45 (14:17)

 

20 мая

Хайлендерс (Новая Зеландия) – Ребелс (Австралия) – 7.35

 

Чифс (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 10.05

 

Уоротас (Австралия) – Фиджи – 12.35

 

Вестерн Форс (Австралия) – Брамбис (Австралия) – 15.00

 

Турнирное положение: Чифс – 46 очков (11 матчей), Крусейдерс – 42 (12), Брамбис – 41 (11), Харрикейнс – 38 (12), Блюз – 34 (11), Уоротас – 26 (11), Редс – 23 (12), Вестерн Форс – 18 (11), Фиджи – 17 (11), Ребелс – 15 (11), Хайлендерс – 15 (11), Моана Пасифика – 3 (12).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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