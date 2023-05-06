Super Rugby. 11-й тур. Фиджи обыграли «Харрикейнс», «Блюз» встретятся с «Моана Пасифика» и другие матчи
С 5 по 7 мая проходят матчи одиннадцатого тура Super Rugby.
11-й тур
5 мая
Хайлендерс (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 28:52 (14:28)
6 мая
Фиджи – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 27:24 (7:5)
Крусейдерс (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 48:13 (24:6)
Блюз (Новая Зеландия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 10.05
Редс (Австралия) – Уоротас (Австралия) – 12.35
7 мая
Ребелс (Австралия) – Брамбис (Австралия) – 7.35
Турнирное положение: Чифс – 45 очков (10 матчей), Крусейдерс – 33 (10), Харрикейнс – 32 (10), Брамбис – 32 (9), Блюз – 30 (9), Редс – 19 (9), Фиджи – 17 (10), Уоротас – 17 (9), Хайлендерс – 15 (10), Ребелс – 14 (9), Вестерн Форс – 13 (10), Моана Пасифика – 2 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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