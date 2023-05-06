Super Rugby. 11-й тур. Фиджи обыграли «Харрикейнс», «Блюз» встретятся с «Моана Пасифика» и другие матчи

Теги результаты Super Rugby Крусейдерс Уоротас Харрикейнс Брамбис Блюз Вестерн Форс Чифс Хайлендерс Редс Мельбурн Ребелс команда из Фиджи (Супер регби) Моана Пасифика Регби

С 5 по 7 мая проходят матчи одиннадцатого тура Super Rugby.

Super Rugby

11-й тур

5 мая

Хайлендерс (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 28:52 (14:28)

6 мая

Фиджи – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 27:24 (7:5)

Крусейдерс (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 48:13 (24:6)

Блюз (Новая Зеландия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 10.05

Редс (Австралия) – Уоротас (Австралия) – 12.35

7 мая

Ребелс (Австралия) – Брамбис (Австралия) – 7.35

Турнирное положениеЧифс – 45 очков (10 матчей), Крусейдерс – 33 (10), Харрикейнс – 32 (10), Брамбис – 32 (9), Блюз – 30 (9), Редс – 19 (9), Фиджи – 17 (10), Уоротас – 17 (9), Хайлендерс – 15 (10), Ребелс – 14 (9), Вестерн Форс – 13 (10), Моана Пасифика – 2 (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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