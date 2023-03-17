Кубок шести наций. 5-й тур. Шотландия сыграет с Италией, Франция встретится с Уэльсом, Ирландия против Англии
18 марта пройдут матчи пятого тура Кубка шести наций по регби.
Пятый тур
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Италия – 15.30
Париж, Франция
Франция – Уэльс – 17.45
Дублин, Ирландия
Ирландия – Англия – 20.00
Турнирное положение: Ирландия – 19 очков (4 игры), Франция – 15 (4), Шотландия – 10 (4), Англия – 10 (4), Уэльс – 5 (4), Италия – 1 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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