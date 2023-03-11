Кубок шести наций. 4-й тур. Италия сыграет с Уэльсом, Англия против Франции, Шотландия против Ирландии
11-12 марта пройдут матчи четвертого тура Кубка шести наций по регби.
Кубок шести наций
Четвертый тур
11 марта
Рим, Италия
Италия – Уэльс – 17.15
Лондон, Англия
Англия – Франция – 19.45
12 марта
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Ирландия – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ирландия – 15 очков (3 игры), Шотландия – 10 (3), Англия – 10 (3), Франция – 10 (3), Италия – 1 (3), Уэльс – 0 (3).
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