Кубок шести наций. 4-й тур. Италия сыграет с Уэльсом, Англия против Франции, Шотландия против Ирландии

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11-12 марта пройдут матчи четвертого тура Кубка шести наций по регби.

Кубок шести наций

Четвертый тур 

11 марта

Рим, Италия

Италия – Уэльс – 17.15

 

Лондон, Англия

Англия – Франция – 19.45

 

12 марта

Эдинбург, Шотландия

Шотландия – Ирландия – 18.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Ирландия – 15 очков (3 игры), Шотландия – 10 (3), Англия – 10 (3), Франция – 10 (3), Италия – 1 (3), Уэльс – 0 (3).

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