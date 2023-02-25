Кубок шести наций. 3-й тур. Италия сыграет с Ирландией, Уэльс встретится с Англией, Франция против Шотландии
25 и 26 февраля пройдут матчи третьего тура Кубка шести наций по регби.
Кубок шести наций
Третий тур
25 февраля
Рим, Италия
Италия – Ирландия – 17.15
Кардифф, Уэльс
Уэльс – Англия – 19.45
26 февраля
Париж, Франция
Франция – Шотландия – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ирландия – 10 очков (2 игры), Шотландия – 10 (2), Англия – 6 (2), Франция – 5 (2), Италия – 1 (2), Уэльс – 0 (2).
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