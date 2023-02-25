Кубок шести наций. 3-й тур. Италия сыграет с Ирландией, Уэльс встретится с Англией, Франция против Шотландии

Теги Кубок шести наций результаты сборная Франции сборная Италии сборная Шотландии сборная Англии сборная Уэльса сборная Ирландии Регби

25 и 26 февраля пройдут матчи третьего тура Кубка шести наций по регби. 

Кубок шести наций

Третий тур 

25 февраля

Рим, Италия

Италия – Ирландия – 17.15

 

Кардифф, Уэльс

Уэльс – Англия – 19.45

 

26 февраля

Париж, Франция

Франция – Шотландия – 18.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Ирландия – 10 очков (2 игры), Шотландия – 10 (2), Англия – 6 (2), Франция – 5 (2), Италия – 1 (2), Уэльс – 0 (2).

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