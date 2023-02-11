Кубок шести наций. 2-й тур. Ирландия сыграет с Францией, Шотландия встретится с Уэльсом, Англия – с Италией

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11 и 12 февраля пройдут матчи второго тура Кубка шести наций по регби. 

Кубок шести наций

Второй тур 

11 февраля

Дублин, Ирландия

Ирландия – Франция – 17.15

 

Эдинбург, Шотландия

Шотландия – Уэльс – 19.45

 

12 февраля

Лондон, Англия

Англия – Италия – 18.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Ирландия – 5 очков (1 победа), Шотландия – 5 (1), Франция – 5 (1), Италия – 1 (1), Англия – 1 (1), Уэльс – 0 (1).

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