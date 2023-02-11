Кубок шести наций. 2-й тур. Ирландия сыграет с Францией, Шотландия встретится с Уэльсом, Англия – с Италией
11 и 12 февраля пройдут матчи второго тура Кубка шести наций по регби.
Кубок шести наций
Второй тур
11 февраля
Дублин, Ирландия
Ирландия – Франция – 17.15
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Уэльс – 19.45
12 февраля
Лондон, Англия
Англия – Италия – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ирландия – 5 очков (1 победа), Шотландия – 5 (1), Франция – 5 (1), Италия – 1 (1), Англия – 1 (1), Уэльс – 0 (1).
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