Александр Первухин назначен главным тренером сборной России по регби
Тренер красноярского клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин назначен главным тренером сборной России по регби.
Об этом на высшем совете Федерации регби России (ФРР) объявил глава совета Игорь Артемьев.
«Александр Первухин должен возглавить нашу сборную. Это главный человек, который определяет всю стратегию, игру, подготовку всех сборных», – сказал Артемьев.
«Спасибо за доверие, это очень сложный период. Представленная программа определяет ситуацию.
Наша программа должна фокусироваться на отборочных соревнованиях к Кубку мира 2030 года. Необходимы международные матчи, идут переговоры с Южной Африкой», – сказал Первухин.
Ранее 63-летний тренер несколько раз возглавлял национальную команду.
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