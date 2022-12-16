Тренер красноярского клуба « » Александр Первухин назначен главным тренером сборной России по регби.

Об этом на высшем совете Федерации регби России (ФРР) объявил глава совета Игорь Артемьев.

« должен возглавить нашу сборную. Это главный человек, который определяет всю стратегию, игру, подготовку всех сборных», – сказал Артемьев.

«Спасибо за доверие, это очень сложный период. Представленная программа определяет ситуацию.

Наша программа должна фокусироваться на отборочных соревнованиях к Кубку мира 2030 года. Необходимы международные матчи, идут переговоры с Южной Африкой», – сказал Первухин.

Ранее 63-летний тренер несколько раз возглавлял национальную команду.