Испания получила 10-очковый штраф в квалификации к ЧМ по регби и пропустит турнир. Предполагается, что один из игроков был заявлен по поддельным документам

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Сборная Испании по регби пропустит чемпионат мира 2023 года.

Как сообщила Международная федерация регби (World Rugby), в двух квалификационных матчах ЧМ за команду выступал спортсмен, не имевший права выходить на поле.

Позже Федерация регби Испании уточнила, что речь идет о Гэвине ван ден Берге – предполагается, что он был заявлен за команду по поддельному паспорту. Спортсмен – выходец из ЮАР.

В итоге сборная Испании была оштрафована на 10 квалификационных очков, и теперь ее место займет Румыния. Подать апелляцию команда может в ближайшие две недели.

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