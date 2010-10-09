Россия хочет подать заявку на проведение Кубка мира по регби-2027

Россия хочет провести Кубок мира по регби в 2027 году, сообщил председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

«Есть решение, чтобы в 2027 году провести в Российской Федерации.

Критерии будут известны после конгресса Международного совета регби, который пройдет 31 октября.

Мы будем готовить заявку, это тяжелый процесс со всеми вытекающими историями из этого, в 2020 и 2021 годах будем готовы подать заявку.

Эта тема обсуждалась мной в правительстве, мы получили одобрение, вопрос будет проработан совместно с Минспортом», – рассказал Дружинин.

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