Пресс-атташе ФРР: «Rugby Europe просили грузинскую сторону убрать афишу на украинском языке. Но на данный момент они ничего не убрали»

Европейская федерация регби (Rugby Europe) попросила Союз регби Грузии удалить опубликованный в социальных сетях анонс матча сборных Грузии и России на украинском языке.

Об этом сообщил пресс-атташе Федерации регби России (ФРР) Антон Хализов.

Ранее Союз регби Грузии на украинском языке анонсировал матч Грузия – Россия, не продублировав текст публикации на другие языки.

«Руководство федерации обратилось в Rugby Europe с просьбой разобраться в этой ситуации. Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента.

Rugby Europe просили грузинскую сторону убрать эту афишу, но на данный момент они ничего не убрали, даже учитывая то, что за это им грозит штраф.

Rugby Europe поддерживает нашу позицию о недопустимости таких публикаций», – сказал Хализов.